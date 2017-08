Loana et Phil, un mariage avant la fin de l'année ? "Je croise les doigts"

Mercredi 30 août, Loana a fêté son anniversaire et pas n'importe lequel : elle a eu 40 ans ! La blonde qui s'expose de plus en plus amincie sur les réseaux sociaux, a eu le droit à une belle surprise de la part du Mad Mag (NRJ12). L'occasion pour elle de révéler ce qu'elle désirait le plus en ce jour particulier.

Ayem Nour et ses chroniqueurs Aymeric Bonney, Benoît Dubois, Émilie Picch et Julien Castaldi on passé un coup de fil à celle qui est en couple avec Phil Storm afin de lui fêter un joyeux anniversaire. Après avoir chanté la traditionnelle chanson, l'animatrice (qui a elle aussi beaucoup minci), a demandé à Loana ce qui pourrait lui faire plaisir. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. "J'ai déjà eu tout ce que je voulais, j'ai l'amour et tout le reste, la famille, la santé. Vous pouvez peut-être me souhaiter le mariage pour la fin de l'année. (...) On croise les doigts", a-t-elle lancé.

Questionné sur le sujet en avril dernier, Phil Storm avait fait savoir que rien n'était encore planifié. Peut-être a-t-il changé d'avis. En tout cas, il sait comment il pourrait rendre sa compagne heureuse !