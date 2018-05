Loana fait sensation à Cannes face à Marion Cotillard et Laury Thilleman

Samedi 12 mai 2018, à l'occasion du 71e Festival de Cannes, la star de télé-réalité Loana (40 ans) a fait une apparition très remarquée.

C'est lors de la montée des marches pour le film Trois visages du réalisateur iranien Jafar Panahi que la gagnante de Loft Story, qui a récemment embarqué pour le tournage de La Villa des coeurs brisés 4 (TFX), a fait sensation. Celle qui n'était plus venue à l'événement depuis 2009 est apparue au bras d'un ami, sublime dans une longue robe noire flattant sa ligne retrouvée.

Ravie d'avoir une nouvelle fois pu participer au rendez-vous glamour qui rassemble les plus grand acteurs du 7e art, Loana a évidemment partagé quelques clichés avec ses admirateurs sur Instagram dans la foulée. Tous ont alors salué sa beauté et ont fait part de leur joie de la voir aussi épanouie après des périodes sombres révolues. "Festival de Cannes 2018 : Incroyable, magique et féerique... Un des plus beaux moments de ma vie... très émue... Merci à tous et je vous embrasse", a pour sa part indiqué Loana avec joie.

Lors de cette même montée des marches, dans un tout autre registre, les photographes et les badauds ont pu admirer l'actrice Marion Cotillard, magnifique dans sa combinaison blanche malgré un petit incident de boucle d'oreille, et Laury Thilleman (Miss France 2011) venue avec une robe flashy assez courte aussitôt immortalisée.