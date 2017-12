Loana : Folle perte de poids en 2017, la preuve en photos !

Loana a vécu une superbe année 2017.

En plus d'avoir de nouveau cru en l'amour grâce à Phil Storm – dont elle s'est séparée fin septembre –, la gagnante de Loft Story a fondu comme neige au soleil. La belle blonde de 40 ans est passée de 112 kilos à 86 kilos en juillet dernier grâce à une sleeve gastrectomie, opération consistant à retirer 75% à 80% de l'estomac. Et depuis, on imagine qu'elle a encore perdu du poids, bien qu'elle ne se soit pas clairement exprimée sur le sujet.

Mais les nombreuses photos qu'elle partage sur Instagram parlent d'elles-mêmes. On la découvre toujours plus amincie. Des publications qui font toujours l'unanimité. Ses fans sont heureux de voir qu'elle est beaucoup mieux dans sa peau. Et on imagine que sa métamorphose n'est pas encore terminée.

Ne lui manque plus qu'à trouver l'amour pour que son année se termine en beauté !