Loana follement amincie : photo de sa nouvelle silhouette, en petite robe noire

Par la même occasion, la maman de Mindy – dont elle n'a plus de nouvelles – a expliqué qu'auparavant elle n'avait "pas conscience de la chance d'avoir le corps de naïade" qu'elle avait il y a bien des années. "Et maintenant je peux vous dire que je m'apprécie même avec mes rondeurs ! Enfin pouvoir me sentir femme, me regarder dans la glace et ne pas détourner le regard, poursuit-elle. Je ne suis pas parfaite, mais, pour moi, j'ai enfin gagné ma bataille... Je suis tellement contente de pouvoir partager mon bonheur avec vous... Je voudrais remercier tous eux qui m'ont soutenue et encouragée."

De jolis mots de la part de Loana, qui a beaucoup souffert de sa prise de poids. Face aux plus de 120 kilos affichés sur la balance, elle a décidé d'agir en subissant une sleeve gastrectomie, opération visant à réduire la taille de l'estomac de 75% à 80%. "Je tiens à dire que cette opération n'est pas un caprice parce que j'avais trois ou quatre kilos à enlever. Il y en a beaucoup qui veulent le faire juste pour ça. Moi j'avais 40 kilos à perdre. C'est une opération à ne pas prendre à la légère, ce n'est pas un caprice de star de vouloir le faire. Et il y a quand même pas mal de contraintes à faire cette opération. Après, ça vaut tout l'or du monde", avait-elle confié en exclusivité à Purepeople.com en décembre 2018.