Loana grand-mère : Sa fille Mindy a accouché !

Pour une surprise, c'est une surprise ! Mindy, la fille "cachée" de Loana (40 ans) est devenue maman pour la première fois. La demoiselle, aujourd'hui âgée de seulement 20 ans a donné naissance à son premier enfant, en juin 2017.

C'est le site de Closer qui dévoile cette nouvelle totalement inattendue. Mindy, en couple avec un homme prénommé Réza, est donc devenue maman et ne l'aurait toujours pas dit à Loana ! Elle a donné naissance à une petite fille au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, le 22 juin 2017. Ce qui veut dire que bébé a presque neuf mois et que sa grand-mère ne l'a pas encore vu... Selon nos confrères "Mindy, qui vit à Antibes où elle travaille dans la vente, a choisi de prénommer sa petite princesse, Maelysse." La jeune maman avait posté une liste de naissance il y a quelques mois, accompagnée d'un message. "Papa et maman s'aimaient tellement fort qu'une petite princesse a commencé à grandir de cet amour ! Grande surprise qui, aujourd'hui, nous ravit. Malheureusement, le dicton 'vivre d'amour et... de lait maternel' ne suffira pas à notre petit bout. Voilà pourquoi nous faisons une liste de naissance."

Loana – qui avait "abandonné" sa fille peu après sa naissance tout en laissant ses coordonnées dans le dossier de la DDASS – n'a aucun contact avec sa fille depuis février 2016 mais a tout de même eu de brèves retrouvailles avec elle, peu réjouissantes selon l'enfant de la star de télé-réalité... Mindy, qui a passé les sept premières années de sa vie en famille d'accueil avant de finalement retrouver son père Steeve, n'a visiblement jamais pardonné à sa maman cet abandon. Espérons que l'arrivée de ce bébé pourra apaiser les relations entre les deux femmes...

Thomas Montet