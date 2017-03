Loana, heureuse et épanouie avec Phil, s'adresse à ses détracteurs...

Lundi 27 mars, Loana a publié un long message sur son compte Instagram sobrement nommé @Loana_Karesdanje. À la suite de la révélation de sa love story avec le beau Phil Storm, l'ex-bimbo de 39 ans révélée en 2001 par Loft Story (M6) a tenu à s'adresser à ses abonnés afin de mettre les points sur les "i" !

"Je voulais juste vous dire que notre relation, avec Phil, est sincère et pure et qu'elle est basée sur la confiance et le respect de chacun... Je connais tout de lui et je l'accepte comme il est et je pense que de son côté, il aime la personne que je suis devenue malgré mon passé difficile et pas celle que je représente dans les médias", a-t-elle tenu à publier. Et de poursuivre à l'attention de ceux qui commentent son nouveau bonheur, positivement ou négativement : "On est simplement heureux d'être ensemble et c'est pour cela que je tenais à vous remercier pour tous vos messages remplis de bonheur et pour ceux pour qui notre couple dérange, je voudrais leur demander de nous laisser vivre notre histoire tranquilles."

Bien entendu, cette dernière publication de celle que l'on peut actuellement retrouver dans Les Anges 9 sur NRJ12 n'a pas tardé à attirer des réactions d'internautes. "Jolie photo, joli couple", "Jolie photo, je te souhaite plein de bonheur", "Tu le mérites ce bonheur !", "Il y a plein de gens qui t'aiment, oublie les cons !", "Il y a toujours des gens pour critiquer, ne fais pas attention", "Vous êtes super beaux tous les deux, ça fait plaisir de te voir comme ça !", peut-on lire dès les premiers commentaires.

Récemment interrogée par Le Parisien, Loana révélait à propos de sa rencontre avec Phil : "Entre nous, ça a été le coup de foudre. Il travaille dans l'événementiel et il est mannequin mais ce n'est pas pour ça que je me suis mise avec lui. J'étais la marraine de Soupe en scène, un concert à but caritatif. On s'est croisés une fois, deux fois, trois fois et après, on était inséparable. Tout ce dont nous avons envie, c'est d'être heureux."