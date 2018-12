Loana, hot et décolletée : Ce détail qu'elle a négligé en arrière-plan...

Loana aime rester en contact avec ses admirateurs sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, il n'est pas rare que la gagnante de Loft Story sur M6 en 2001 offre des selfies à ses abonnés... dont certains mettent clairement en avant son imposant décolleté.

Ce 12 décembre 2018, la maman de Mindy et grand-mère de Maelysse a livré un nouveau cliché sexy depuis sa chambre à coucher. Sur celui-ci, on découvrait Loana dans une ambiance tamisée, le visage en partie caché par un filtre flocons de neige mais le décolleté franchement mis en avant, à peine caché par un soutien-gorge noir faisant tout juste office de cache-tétons !

Si les internautes abonnés à Loana ont à coup sûr apprécié la petite carte postale de la star de télé-réalité aujourd'hui âgée de 41 ans, ils n'ont pas pu manquer non plus l'arrière-plan de la photo... En effet, au pied du lit de celle qui figure au casting de La Villa des coeurs brisés 4 (TFX) on découvrait un véritable bazar !

La star – qui a promis de rendre visite à son ex Phil Storm après son AVC – a visiblement grandement négligé l'environnement de sa photo au profit de son physique... Une erreur qui n'est pas passée inaperçue !