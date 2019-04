Loana : "J'ai eu des relations avec des femmes"

Il y a dix-huit ans, Loana faisait son entrée dans le Loft, ce qui ne manquera pas de chambouler sa vie du jour au lendemain. Sur Instagram, la star de la télé-réalité a fêté cet anniversaire en partageant une photo souvenir de cette époque. "C'était il y a 18 ans le jour où tout a basculé dans ma vie.. Quel souvenir !!!", inscrit-elle sur la plateforme sociale. A cette occasion, Loana a accepté de répondre aux indiscrétions du youtubeur Sam Zirah dans son émission En toute intimité. Au cours de cet entretien, la blonde de 41 ans évoque sa carrière à la télé, ses dérapages, mais, surtout, elle parle d'amour.

On le sait, Loana est une amoureuse de l'amour. Pourtant, l'ex-lofteuse est toujours célibataire et semble avoir bien du mal à trouver sa moitié alors qu'elle pense à l'avenir et à fonder une famille. La raison ? Son manque de confiance en elle, comme elle l'explique : "Je ne suis pas dans la séduction du tout. J'ai peur de succomber, j'ai peur d'être amoureuse, j'ai peur qu'on me fasse du mal." Une confidence touchante à laquelle Sam Zirah rebondit en l'interrogeant sur son orientation sexuelle, en écho à ses récentes déclarations dans les colonnes de Voici. "Tu as déclaré 'je veux quelqu'un a mes côtés, pas forcément un homme, je veux tomber sur un coup de coeur et dans ma vie c'est arrivé d'avoir un coup de coeur pour les deux'", lui rappelle-t-il.

Ce à quoi Loana répond en toute sincérité : "Il est vrai que j'ai eu des relations avec les deux. Avec une femme quand j'étais très jeune, c'était avant le Loft. Bien sûr que mon orientation s'est tournée vers les hommes mais à l'heure d'aujourd'hui je crois que la douceur d'une femme et la tendresse d'une femme me plairaient beaucoup. J'aime bien aussi la force et la protection d'un homme donc je ne serai pas arrêtée. J'aime un peu tout. Mon coeur a envie d'aimer quelqu'un, après, qu'il soit 'il' ou qu'il soit 'elle', peu importe."

En revanche, pas question de l'étiqueter "bisexuelle" : "J'aime pas du tout le fait qu'on dise que je sois bisexuelle. J'aime les hommes, j'aime être avec une femme, ça ne veut pas dire que je vais à tort et à travers avec plein de personnes différentes. On peut tomber amoureux d'une personne en général. Je suis pas bisexuelle, je n'aime pas du tout qu'on me mette dans ses cases-là."