Loana : "Jean-Édouard me déteste, il ne veut pas m'adresser la parole"

En 2001, Loana est sortie de l'anonymat et est devenue une star en participant à Loft Story (M6), émission qu'elle a gagnée. De cette époque, tout le monde se souvient de la séquence très hot d'elle et de Jean-Édouard dans la piscine.

La star de 39 ans qui vient de sortir un single a récemment révélé qu'entre eux, ce n'était pas dans cette fameuse piscine que ce fut le plus chaud. Malheureusement, plus de quinze ans plus tard, entre eux, c'est devenu glacial.

À nos confrères de Lyon People, celle que l'on retrouve dans les Anges 9, confesse ne plus avoir de nouvelles de son ex devenu comédien et DJ. "On n'a plus aucune relation. Il me déteste. Je ne peux pas dire pourquoi", lâche-t-elle.

Puis, la blonde qui s'est mise au régime a continué : "En soirée, il est toujours au minimum à 10 mètres de moi, pour ne pas être pris en photo l'un à côté de l'autre. Il ne m'a jamais parlé. Il ne veut pas m'adresser la parole. Moi je n'ai rien contre."

Il faut dire que Loana était vraiment tombée amoureuse de Jean-Édouard dans le Loft. "Je le disais au confessionnal, si Jean-Édouard est éliminé, je pars. Ce n'était pas pour les gains du jeu. C'était pour Jean-Édouard. S'il partait, il n'y avait plus de raisons de rester dans ce jeu. Mais malheureusement, quand je suis sortie du jeu, je me suis rendu compte du personnage et on ne collait pas du tout ensemble." La star qui n'a jamais eu beaucoup de chance en amour est déçue !