Loana, jeune grand-mère écartée : "Ne pas avoir vu Maelysse me rend triste !"

En mars dernier, nous apprenions que Mindy (20 ans), la fille de notre Loana nationale, avait donné naissance à une petite Maelysse en juin 2017.

Deux mois après cette annonce des plus inattendues – surtout pour Loana qui n'était au courant de rien puisque sa fille refuse catégoriquement de la revoir ! –, nos confrères de Closer ont demandé à la star de télé-réalité sur la Croisette si elle pensait pouvoir rencontrer bientôt sa petite fille. "Je n'ai pas revu ma fille, je ne connais pas ma petite-fille. J'ai envoyé un message à Mindy en lui demandant une photo, mais elle ne m'a pas répondu. Au-delà du fait que c'est bizarre d'être grand-mère à 40 ans, ne pas l'avoir vue me rend triste !", a simplement commenté celle qui vient de participer au tournage de la 4e saison de La Villa des coeurs brisés (TFX).

Pour autant, Loana assure ne pas en vouloir à la jeune maman... et affirme même la comprendre. "Elle n'a que 20 ans et, à cet âge, j'étais en guerre contre le reste du monde. Elle est maman jeune, je l'ai été aussi. Mais j'espère qu'un jour, elle se dira que ce serait sympa de me présenter sa petite puce !", a-t-elle lancé comme une bouteille à la mer.

Loana – qui avait "abandonné" Mindy peu après sa naissance tout en laissant ses coordonnées dans le dossier de la DDASS – n'a aucun contact avec sa fille depuis février 2016. Mindy, qui a passé les sept premières années de sa vie en famille d'accueil avant de finalement retrouver son père Steeve, n'a visiblement jamais pardonné à sa maman cet abandon.