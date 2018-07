Loana (La Villa 4) : Clash, humiliations et crises d'angoisse sur le tournage !

Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant Jennyfer n'est pas inconnue du grand public. En effet, souvenez-vous, elle avait participé au programme de survie d'M6, The Island, en 2017. Une aventure qui ne s'était pas très bien passée pour la jeune femme, évacuée au bout de quinze jours après avoir été défigurée par les moustiques.

Après cette première expérience à la télé, Jennyfer fait son retour sur les petits écrans dès la rentrée prochaine dans la nouvelle saison de La Villa des coeurs brisés. Lors d'une interview pour Sam Zirah dans son émission En toute intimité sur YouTube, elle raconte : "C'était une aventure extraordinaire, La Villa, rien à voir avec The Island. Je me suis éclatée, j'ai fait la connaissance de personnes incroyables."

Et parmi ces nouvelles connaissances, la jolie blonde a notamment rencontré Loana, "une grande soeur dans l'aventure", explique-t-elle. Malgré tout, l'ancienne star de Loft Story aurait été victime de la méchanceté de certains candidats, comme en témoigne Jennyfer qui revient sur un énorme clash survenu au sein de la villa, loin des caméras.

Elle explique que la candidate Cloé (Les Marseillais) se serait montrée "agressive" envers Loana. Cette dernière, très sensible, serait même allée jusqu'à prendre de Lexomil pour calmer ses crises d'angoisse. Après cet épisode fâcheux, tous les candidats se seraient montés contre la blonde de 40 ans en voulant faire croire devant les caméras qu'elle avait eu une relation pendant la nuit avec son prétendant. Très vite, la production serait intervenue...

Cette interview est diffusée après que Loana a déjà fait des révélations troublantes : "Ça rit et ça pleure sur commande. Si bien qu'au bout de trois semaines, je ne savais toujours pas avec qui je me trouvais : certaines personnes ne me disaient bonjour qu'une fois la caméra allumée !"

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Jennyfer sur la chaîne YouTube de Sam Zirah.