Loana métamorphosée après son opération : "J'ai de quoi être fière de moi"

L'année 2017 a été pleine de surprises pour Loana. L'ex-candidate et grande gagnante de Loft Story (M6) a en effet subi une sleeve gastrectomie, opération visant à réduire considérablement la taille de l'estomac. En l'espace de quelques mois, celle qui a fêté ses 40 ans en août dernier s'est physiquement transformée. Lors d'un entretien accordé à nos confrères de Voici, elle se livre sur cette incroyable perte de poids.

Loana révèle ainsi s'être délestée de plus de 30 kilos. "Je suis arrivée à mon objectif : en-dessous de 80 kilos sur la balance !", se félicite celle qui "à un moment dépassait les 120 kilos". Et d'ajouter : "J'ai arrêté de boire mais quand j'ai vu que j'étais en-dessous de 80 kilos, ça aurait mérité l'ouverture d'une bouteille de champagne !"

Si elle semble aujourd'hui bien dans son corps, ça n'a pas toujours été facile. "Tout le monde me disait de faire du sport... Mais avec ce poids, c'est impossible de faire de l'exercice... Mon opération m'a sauvée", confie l'ex-compagne de Phil Storm.

D'ailleurs, désormais, Loana a même oublié à quoi elle ressemblait il y a peu : "Sur Facebook, vous avez vos souvenirs qui défilent. L'un d'entre eux me montrait il y a un an. J'étais beaucoup plus forte, je faisais mal dans ma peau... Quand je vois tout le chemin parcouru en 12 mois, j'ai de quoi être fière de moi !" Et ce ne sont pas ses followers qui diront le contraire. À chaque nouveau post sur Instagram, les internautes sont nombreux à la féliciter pour sa nouvelle silhouette.