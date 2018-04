Loana : "Moment de tendresse" et délires sur le tournage de La villa 4

Nouvelle aventure pour Loana. Après Loft Story sur M6 en 2001, Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! sur TF1 en 2006, Les Anges de la télé-réalité 2 et 9 sur NRJ12, la belle blonde de 40 ans s'est envolée pour Punta Cana le 23 mars dernier, afin de participer au tournage de La Villa des coeurs brisés 4. Elle a ainsi rejoint Sarah Lopez (Secret Story 10), Mélanie Dédigama (Les Princes de l'amour 5) ou Jordan (Les Ch'tis). Et elle n'a pas tardé à partager un peu son aventure sur les réseaux sociaux.

Lors de son jour off, la candidate a en effet partagé une vidéo sur laquelle elle embrasse ses fans, en compagnie d'Inès (Les Princes de l'amour 5). Elle a aussi pris la pose avec Julien Guirado, en maillot de bain. L'occasion de voir une fois de plus sa nouvelle silhouette amincie. "Moment tendresse avec Julien", a-t-elle écrit en légende de sa publication. Pour finir, c'est avec l'ex-participante de The Island Jennyfer qu'elle s'est amusée à faire une petite vidéo commentée : "On est trop bien !!! En terrasse... Avec ma licorne d'amour Jennyfer. @jennyferchachat Des bisoussssss."

Aucune inquiétude à avoir, Loana s'éclate comme une folle sur le tournage de La Villa des coeurs brisés ! Espérons pour elle qu'en plus de s'être fait de nouveaux amis, elle a trouvé l'amour.