Loana "montée jusqu'à 120 kilos" : Confidences sur sa perte de poids...

Loana (39 ans) revient de loin. Elle le sait et en a tiré de sacrées leçons. Interviewée par le magazine Public, la gagnante de Loft Story (2001) a fait moult confidences. Elle a notamment évoqué son importante prise de poids et son addiction à l'alcool.

La star de télé-réalité qui participe aux Anges 9 l'avoue elle-même, elle est montée jusqu'à 120 kilos ! Une prise de poids presque impensable lorsque l'on repense à son corps svelte exposé dans le Loft mais qui a une explication. "Il y a six ans, quand été internée, on m'a déclarée bipolaire, paranoïaque, et on m'a prescrit trop de médicaments qui n'allaient pas ensemble. J'avalais dix comprimés matin, midi et soir. En six mois, j'ai pris 30 kilos", déclare-t-elle.

Et, pour ne rien arranger, elle a commencé à boire : "Je carburais au whisky dès 7h du mat'. Un litre par jour ! Avec mes antidépresseurs, je ne ressentais plus rien." Mais, tout ça fait à présent partie du passé car Loana s'est reprise en main. "Aujourd'hui, c'est tolérance zéro. L'odeur même de l'alcool me dégoûte. Je me suis sevrée seule, ce qui n'a pas été facile entre les tremblements, les sueurs et les cauchemars. La coke aussi, c'est fini", jure-t-elle.

Plus forte psychologiquement, la mère de Mindy qui a fait plusieurs tentatives de suicide par le passé, a "perdu une quinzaine de kilos depuis l'automne dernier". "Je me sens mieux, plus femme... (...) Là, j'en pèse 92 et j'espère m'alléger encore de 20 kilos pour mes 40 ans", ajoute-t-elle. Son anniversaire aura lieu le 30 août prochain. On lui souhaite de réaliser son souhait.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Loana dans le magazine Public en kiosques le 3 mars 2017.