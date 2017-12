Loana n'a "jamais couché" avec Phil Storm : "Je lui en veux..."

Après quelques mois d'amour, Loana et Phil Storm ont rompu en septembre dernier. Trois mois après la séparation, l'ex-candidate de Loft Story (M6) et des Anges de la télé-réalité (NRJ12) revient sur sa vie amoureuse auprès de nos confrères de Voici.

Grâce à Phil Storm, avec qui elle est désormais amie, Loana assure avoir "repris confiance en l'amour". "C'est une très belle rencontre qui m'a redonné confiance en la gent masculine, le goût de la vie à deux", explique-t-elle. Et ce, même si tout n'a pas toujours été si rose entre eux...

Pour rappel, après l'annonce de leur rupture, Phil Storm avait assuré n'avoir jamais couché avec l'ancienne candidate de télé-réalité. "C'est vrai, lance Loana. Ça, ça n'était pas très élégant ! Je lui en veux. Oui, c'est vrai que c'était platonique, et alors ? C'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là et il m'a comblée !"

Célibataire depuis quelques mois, la jeune femme indiquait en novembre dernier être "en manque de câlins" et prête à "trouver quelqu'un". Mais ce ne sera pas l'objectif premier de son année 2018 car "ce sera avant tout l'année de la sortie de [son] second livre" prévue le 14 février prochain, le jour de la Saint-Valentin. Loana y dressera le bilan de ses seize dernières années. "Je vide mon sac et je n'ai aucune envie d'apitoyer sur mon sort. Prenez ce livre plus comme un témoignage utile", lance-t-elle.