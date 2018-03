Loana "pas retouchée" en couverture de ELLE : Sa réponse franche aux critiques !

Le 2 mars 2018, dix-sept ans après sa participation au Loft, Loana est apparue métamorphosée en couverture du magazine Elle à l'occasion de la sortie de son livre intitulé Si dure est la nuit, si tendre est la vie. Chic en tailleur noir et maquillage sobre, l'ancienne bimbo a également dévoilé une silhouette incroyablement amincie. Accusée d'avoir usé de Photoshop, elle s'explique au micro de Marc-Olivier Fogiel sur les ondes de RTL.

"J'étais un petit peu surprise de ces remarques par rapport à la couverture", lance alors Loana qui confie ne pas savoir si elle doit "bien le prendre ou pas". Et de démentir toute utilisation d'un quelconque logiciel de retouche sur la photo : "Elle n'a pas été du tout retouchée et ça a été un long combat pour y arriver. C'est moi maintenant et je pense être sur le droit chemin."

Loana en profite pour évoquer sa fierté d'avoir réalisé ce shooting pour le prestigieux magazine. "Je veux les remercier parce que je me suis trouvée belle quand je l'ai fait. Ça me fait plaisir de remontrer une nouvelle Loana. Et je crois qu'au-delà du physique, du moral, cette couverture représente exactement ce que je suis devenue maintenant", poursuit-elle.

Désormais heureuse et épanouie, celle qui a subi une sleeve gastrectomie, une opération visant à réduire la taille de l'estomac, semble enfin bien dans sa peau !