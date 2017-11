Loana raconte sa première fois : "C'était à 17 ans..."

Loana a fait quelques révélations sur ses antécédents amoureux...

Interrogée par nos confrères suisses du Matin à l'occasion d'une "interview indiscrète", la star de télé-réalité de 40 ans a en effet accepté de parler de ses premières amours... mais aussi, avec beaucoup d'honnêteté, du manque de tendresse qu'elle ressent depuis sa rupture avec Phil Storm.

Concernant ses premiers pas en amour, la gagnante de Loft Story a révélé a propos de sa toute première fois avec un garçon : "C'était à 17 ans, il s'appelait Gwenael et on est restés trois ans ensemble. J'étais amoureuse de lui depuis mes 13 ans. Je lui avais consacré deux pages dans mon journal intime juste car je l'avais croisé. Il a été mon premier grand amour. Même si j'ai été déçue par les hommes plus tard, je suis heureuse de l'avoir connu. C'est grâce à lui que je crois encore au prince charmant."

Aujourd'hui, Loana est célibataire et ne cache pas qu'elle aimerait qu'un homme prenne soin d'elle... et la câline ! "Je souffre du manque de câlins... Il va vraiment falloir que je trouve quelqu'un (elle rit) Je dois faire peur aux hommes. Je suis souvent la bonne copine, la confidente, la grande soeur mais pas celle avec qui on veut passer sa vie, c'est dommage", a-t-elle assumé. Et d'avouer avoir déjà songé à payer quelqu'un pour la satisfaire : "Qui ne voudrait pas se retrouver dans une chambre d'hôtel, avec un garçon beau comme un dieu qui exauce tous vos désirs ? Cela fait des mois que je n'ai pas eu de relations. Parfois je blague avec ma maman et lui dis que je devrais me payer quelqu'un. Au moins je sais ce qu'il va me faire et le lendemain il n'y aura pas de répercussions."