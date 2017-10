Loana radieuse et amincie : La photo qui fait l'unanimité !

À 40 ans, Loana est une nouvelle femme. Sur les réseaux sociaux, elle partage quelques photos de son quotidien avec ses fans. Samedi 21 octobre 2017, celle qui a été révélée en 2001 par sa participation à Loft Story s'affiche radieuse et souriante, sirotant un jus de fruits sur le sable, au bord de la Méditerranée.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Loana séduit une nouvelle fois les internautes. "Tu es resplendissante", "Tu as l'air heureuse, ça fait plaisir à voir", "Tu es radieuse, profite bien", "Je n'ai pas l'habitude de commenter, mais là, sincèrement ! Tu as l'air d'être une femme libre et heureuse dans tes baskets ! Une nouvelle vie dont tu as pris les rênes ! Félicitations", peut-on lire.