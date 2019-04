Loana relookée : elle dévoile sa "transformation totale" !

L'année 2019 est synonyme de changement pour Loana. Après son opération des dents à Dubaï, la gagnante de Loft Story (M6) a décidé de se faire une nouvelle coupe de cheveux comme elle l'a dévoilé sur Instagram, ce mercredi 10 avril 2019.

La rayonnante blonde de 41 ans s'est rendue chez Royal Extension, à Paris, dans le but de changer de tête. Une fois passée entre les mains d'un coiffeur ou d'une coiffeuse, Loana a dévoilé le résultat. Nous avons donc découvert qu'elle a opté pour une mèche ainsi que des extensions légèrement bouclées sur les bouts. Une coiffure qui l'a ravie au plus au point comme elle l'a expliqué à travers ses publications.

"Coucou mes loulous. Hier, transformation totale avec journée relooking : changer de tête c'est changer de vie. Alors pourquoi pas, bien que la mienne me convienne, on va l'améliorer un peu. J'ai commencé chez Royal Extension à Paris pour redevenir blonde, comme j'aime. Accueil fantastique et résultat parfait. J'ai adoré", a-t-elle écrit. Une nouvelle tête qui a enchanté ses abonnés.