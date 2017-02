Loana répond aux critiques de Benjamin Castaldi : "Je n'en ai rien à faire"

Loana, le come-back !

Demain, la blonde de 39 ans fera son retour en chanson avec la reprise de Love Me Tender d'Elvis Presley, en duo avec son ami Eryl Prayer. Elle sortira également d'ici à la fin de l'année un nouveau livre intitulé De Paris jusqu'à mes 40 ans, pourrait avoir sa propre émission et fera une apparition dans une dizaine d'épisodes des Anges 9, en mars prochain. À cette occasion, Loana a accordé une interview au Grand Direct des médias sur Europe 1.

Après avoir assuré qu'elle allait beaucoup mieux et qu'elle était "heureuse en ce moment", la maman de Mindy (18 ans) a confié avoir accepté la proposition de La Grosse Équipe (production de la télé-réalité de NRJ12) "par nostalgie parce qu'[elle avait] participé à la saison 2 des Anges à Miami". Une décision qu'elle ne regrette en rien : "J'ai eu peur qu'ils soient déçus de me voir (...), mais j'ai eu un accueil formidable. J'ai eu l'impression d'être Madonna quand je suis arrivée (...). J'ai vraiment été leur maman comme ils l'ont dit."

Pourtant, ce court passage à Miami lui a valu quelques critiques. Benjamin Castaldi a par exemple estimé dans TPMP le 23 janvier dernier que ce retour à la télévision n'était pas une bonne idée. Un avis dont Loana n'a que faire et elle a tenu à le crier haut et fort : "Je lui réponds que je n'en ai rien à faire, je fais ce que je veux."

Loana a également réagi au fait qu'il regrette de ne pas l'avoir accompagnée après sa victoire de Loft Story, en 2001. Si elle n'en veut pas à la production et au compagnon d'Aurore Aleman, elle a en effet regretté qu'on l'ait lâchée dans la nature après sa sortie : "On m'a complètement laissée tomber, Benjamin Castaldi y compris. Donc c'est bien qu'il le reconnaisse seize ans plus tard. J'étais émue quand j'ai vu ça... mais c'est seize ans plus tard. J'aurais vraiment apprécié que la production, lui ou n'importe qui m'accompagne ou m'explique ce qu'il s'était passé durant ma participation au Loft. J'ai été lâchée dans la nature, un peu comme un agneau dans une meute de loups."

Le message est passé !