Loana, son ex Phil Storm balance : "Je n'ai jamais couché avec elle..."

Après une jolie relation de plusieurs mois, Loana (40 ans) et Phil Storm ont finalement rompu il y a quelques jours via les réseaux sociaux. Dans le magazine Public, le beau gosse de 38 ans a accepté d'en dire plus sur les circonstances de cette séparation, sur son état d'esprit et même sur sa vie intime avec la star de Loft Story...

"Notre relation était devenue trop compliquée. J'habite à Lyon, Loana est domiciliée chez sa mère à Nice. C'était difficile de s'organiser, de plus en plus ingérable. (...) Depuis le mois de juillet, nous ne nous sommes vus que deux fois en tout et pour tout", a commencé par expliquer Phil Storm. Et le mannequin d'ajouter à propos de la notoriété qui lui est tombée dessus à cause cette idylle : "Je me suis senti un peu dépassé par cette histoire. J'avais vraiment envie de la protéger et de lui redonner confiance. Elle était en forte demande d'affection, mais je n'étais absolument pas capable d'envisager une relation charnelle avec elle."

En effet, le beau trentenaire a ensuite assumé le fait de ne jamais avoir eu de rapports sexuels avec celle dont il disait être amoureux. "Je n'ai jamais couché avec Loana. Notre relation était platonique, même si je n'aime pas du tout ce terme", a-t-il assuré. Et Phil d'en dire plus sur sa sexualité : "Je suis un épicurien. De mon point de vue, l'amour n'a pas de sexe, je peux aussi bien être attiré par des filles que par des garçons."

En définitive, en couple ou non, Phil Storm a tenu à dire à notre Loana nationale qu'il ne regrettait rien de leur relation. "En dépit de notre rupture, je serai toujours là pour te soutenir et te protéger, quoi qu'il arrive", a-t-il adressé à son ex.

Une interview à retrouver en intégralité dans Public, actuellement en kiosques.