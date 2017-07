Loana, son petit ami Phil Storm se filme nu sous sa douche !

Depuis quelques mois maintenant, le beau Phil Storm fait le bonheur de notre Loana nationale. Très amoureux de l'icône de télé-réalité de 39 ans, le mannequin n'en oublie pas pour autant de gâter ses admiratrices de temps à autre via son compte Instagram...

Jeudi 29 juin, Phil a en effet pris le temps de se dévoiler dans le plus simple appareil alors qu'il prenait une petite douche. "Je m'éclate avec Snapchat !", a-t-il commenté en légende d'une courte vidéo filtrée et centrée sur son torse musclé.

Bien entendu, les internautes ont rapidement félicité le model pour sa plastique irréprochable. "Ouh, c'est un beau torse que je vois là", "Trop haut le cadrage ! :)", "Ce n'est pas fait pour déplaire tout ça", "Trop beau ! Quelle chance tu as ma jolie Loana", "Beau gosse", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Récemment interrogée par nos confrères du 20 minutes suisse, Loana s'était confiée à propos de son idylle, qui semble s'installer dans le temps : "Il m'épaule sur tout ce que je fais. Je peux l'appeler à n'importe quelle heure et il est toujours présent. Avec lui, il n'y a pas d'embrouilles. On ne se dispute jamais. On ne veut passer que des moments de bonheur ensemble. On s'amuse comme des gamins de seize ans. J'aime cette fraîcheur qu'on a retrouvés tous les deux", assurait-elle.

Une vidéo sexy à retrouver ci-dessous :