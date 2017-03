Loana : Son retour dans Les Anges 9 "pathétique" selon une ex-lofteuse !

Le 24 mars prochain, les téléspectateurs de NRJ12 découvriront l'arrivée de Loana dans Les Anges 9. Un événement que Julie, son ancienne colocataire du Loft (en 2001), ne suivra pas.

Si l'ex-candidate de télé-réalité de 40 ans ne regrette en rien sa participation à Loft Story, puisqu'elle lui a permis de rencontrer l'homme de sa vie Christophe, elle a vite tenu à s'éloigner de ce milieu qu'elle juge aujourd'hui pathétique.

"Nous nous sommes vite retirés de ce milieu en rentrant à Toulouse. En s'éloignant, ça nous a sauvé de l'étiquette couple de télé-réalité (...). Très objectivement, je trouve la télé-réalité d'aujourd'hui assez pathétique. Ça me gène un peu que mon fils regarde ça. Il n'y a plus la naïveté que nous avions maintenant, les candidats sont un peu limités. À notre époque, nous étions plus ou moins normaux et ça représentait vraiment tous les milieux sociaux. Aujourd'hui, c'est que des bimbos, des beaux garçons... Il n'y a plus rien de naturel", a confié la maman de Mathis (14 ans) et Solan (6 ans) à Télé Loisirs.

Julie ne voit donc pas d'un bon oeil le retour de Loana dans Les Anges 9, six ans après son passage dans la saison 2 du programme : "Le retour de Loana dans la télé-réalité, je trouve ça un peu pathétique et triste. Mais, elle en a besoin ! C'est une question de notoriété et d'envie de rester sur le devant de la scène, alors je peux comprendre. Elle est seule, elle n'a pas de famille, pas de stabilité..."

La responsable commerciale dans l'hôtellerie n'est pas la seule personnalité à critiquer ce come-back sous le feu des projecteurs. Benjamin Castaldi a par exemple estimé dans TPMP le 23 janvier dernier que ce retour à la télévision n'était pas une bonne idée. Un avis dont la blonde – qui a fait son retour en musique le 14 février dernier avec la reprise de Love Me Tender d'Elvis Presley, en duo avec son ami Eryl Prayer – se contrefiche. "Je lui réponds que je n'en ai rien à faire, je fais ce que je veux", avait-elle lancé lors de son passage dans Le Grand Direct des médias, sur Europe 1. Une réponse qu'elle souhaite sans doute également adresser à Julie aujourd'hui.