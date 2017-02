Loana très chagrinée par le silence de Mindy : "C'est trop dur pour moi..."

Sous le feu des projecteurs grâce à sa participation aux Anges 9 sur NRJ12 et à la sortie récente de sa reprise de Love Me Tender d'Elvis Presley, Loana (39 ans) enchaîne actuellement les interviews. Interrogée par nos confrères de Voici.fr, la star s'est faite très émouvante à l'évocation de sa fille Mindy (19 ans), qui ne lui donne plus de nouvelles...

"Ma fille, j'ai fait toutes les démarches possibles et imaginables pour la revoir. J'ai envoyé des textos, des images, des coeurs, des photos, des 'je t'aime', des 'tu me manques', 'je suis désolée', 'pardon', je sais plus à combien j'en suis. Je n'ai jamais de réponse et pourtant je suis descendue habiter dans le Sud [avec sa mère, NDLR] depuis le mois de septembre, je lui ai donné mon adresse, je lui ai dit où j'étais et j'ai rien", a une nouvelle fois confié l'héroïne de la première édition de Loft Story (M6).

Un silence radio qu'elle ne comprend pas du tout puisque sa fille lui avait adressé un message chaleureux par le biais du magazine Closer en juin dernier. "Elle avait écrit dans un magazine people qu'elle recherchait à me voir. Bien sûr je comprends qu'elle m'en veuille, ça c'est sûr, pendant dix-huit ans j'ai pas été auprès d'elle (...) Mais, alors, qu'elle ne dise pas qu'elle me pardonne et qu'elle m'attend, puis après silence radio parce que c'est trop dur pour moi. J'aurais préféré qu'il n'y ait rien", a-t-elle lâché très émue.

Déjà questionnée sur le silence de Mindy lors de son passage dans Le Grand direct des médias d'Europe 1 le 13 février, Loana avait commenté : "Elle m'a fait cette sublime déclaration, j'avais sauté au plafond, j'avais gagné à l'Euromillions dans mon coeur, dans ma tête, c'était le feu d'artifice. Et depuis, j'ai aucune réponse (...) La seule réponse que j'ai eue, c'est 'Merci, gros bisous' quand je lui ai souhaité son anniversaire en janvier."

Aux dernières nouvelles, Mindy avait obtenu son bac ES en juin dernier et souhaitait désormais venir en aide aux enfants abandonnés par leurs parents, un projet qui fait écho à son expérience personnelle. En effet, alors qu'elle n'était qu'un bébé, sa maman Loana l'a confiée à la DDASS. Ainsi a-t-elle vécu sept ans en famille d'accueil avant de retrouver son père, qui ignorait son existence pendant les premières années de sa vie.

Courage Loana !