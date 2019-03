Loana "triste et déçue" : Son playback désastreux dans TPMP critiqué

Le 1er mars 2019, Loana a fait son retour à la télévision le temps d'une émission pas comme les autres. La gagnante de Loft Story (M6) était l'une des grandes invités de Cyril Hanouna qui présentait le prime TPMP spécial Années 2000. A l'occasion de cet événement, la star de 41 ans a interprété sur scène son ancien tube Comme je t'aime. Si Loana avait donné de sa personne, les internautes n'ont pas été du même avis.

Durant toute sa prestation, Loana a chanté en playback et cela n'a pas enchanté les téléspectateurs. Face aux nombreuses critiques et aux incompréhensions, l'ex-star de la télé-réalité s'est sentie obligée de se justifier. Une situation qui l'a rendue "triste" mais tout de même "heureuse". C'est sur son compte Instagram qu'elle a répondu à ses détracteurs en révélant les causes de sa performance jugée ratée. "Vous avez bien vu que c'était du playback. J'ai fait un peu ma folle aux répétitions. J'ai, du coup, un bon gros rhume et hier soir, j'étais aphone", a-t-elle déclaré.

"Soit je ne chantais rien, soit je chantais en playback et je m'amusais un petit peu", a-t-elle ajouté avant de conclure : "Je n'aurais pas pu faire un Comme je t'aime normalement avec une voix pareille. C'est très sensuel mais ça ne marche pas. Le trac et pleins de choses ont fait que je n'ai pas réussi à exécuter ça correctement mais je l'ai fait avec le coeur. J'espère que vous vous êtes amusés autant que moi à le refaire."