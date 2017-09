Loft Story, Secret Story... Benjamin Castaldi révèle les tricheries de la prod' !

Mardi 26 septembre 2017, après avoir parlé de l'affaire Olivier Chiabodo face à TF1 dans Touche pas à mon poste (C8), Benjamin Castaldi a accepté d'évoquer la triche dans les émissions de télé-réalité qu'il a animées, Loft Story et Secret Story.

Concernant le cultissime Loft de M6, le papa de Julien, Simon et Enzo Castaldi a révélé : "Sur le Loft 2, par exemple, on avait une candidate qui était fille de forains [Lauryne, ndlr]. Elle était nominée et elle risquait de sortir, la chaîne ne souhaitait pas qu'elle soit éliminée, du coup ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé les votes à 21h10 à un moment où elle était passée en tête." C'est ainsi qu'à l'époque, la jolie blonde l'avait emporté sur Julia avec seulement 50,8% des suffrages. Une méthode qui n'a, selon le chroniqueur de TPMP, plus cours aujourd'hui. "C'était courant à cette époque-là mais maintenant l'huissier est là du début à la fin et c'est lui qui ouvre et qui ferme les votes", a-t-il ajouté.

À propos de Secret Story, une télé-réalité encore diffusée aujourd'hui sur NT1, Benjamin Castaldi a confié : "La grosse angoisse sur les émissions de télé-réalité, et en particulier sur Secret Story, c'était effectivement qu'un candidat plus charismatique que les autres soit en danger. On se disait : 'Merde, celui-là est nominé, comment on peut le sauver ?' Alors je passe toutes les fois où les nominations ont été annulées, toutes les fois où l'on a dit : 'Finalement c'est untel !' (...) Bien évidemment, certains candidats sont favorisés."

