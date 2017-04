Loic Nottet hétéro ou homo ? Il s'exprime pour la première fois !

Loic Nottet a accordé une interview à nos confrères de Télé Star à l'occasion de la promotion de son premier album Selfocraty, en ventes depuis le 31 mars dernier. Le gagnant de Danse avec les stars 6 (TF1) y évoque les moqueries dont il a fait l'objet étant plus jeune, ainsi que sa sexualité.

"Ça n'a pas été toujours simple pour moi dans la cour de récréation. Il y a dix ans, la danse n'était pas installée dans les moeurs. J'avais une voix fluette et je préférais la danse au foot. On me charriait beaucoup", a admis l'ancien partenaire de Denitsa Ikonomova. S'il en a souffert durant son enfance, le chanteur de 20 ans a réussi à en faire une force et assume désormais son androgynie à 100% : "Je sais qui je suis et qui j'aime."

Et désormais, ses fans le savent également puisqu'il a précisé : "J'aime les filles ! Je ne suis pas homo, je suis hétéro. C'est juste la nature qui fait que j'ai une voix fluette. Je provoque tous les haineux et j'assume. Penser que tous les danseurs sont homo, c'est quand même un raccourci un peu simplet."

Mais que ses admiratrices féminines ne se réjouissent pas trop vite. Loic Nottet a avoué qu'il n'était pas encore prêt à s'engager pour le moment : "Je ne suis pas à la recherche de l'amour pour l'instant, je suis trop jeune pour me caser." Pour l'heure, il préfère se concentrer sur ses projets professionnels.