Lola Dewaere peinée : "Certains croient que je suis la fille de Miou-Miou"

Samedi 6 octobre 2018, les téléspectateurs de France 3 retrouveront la charmante Lola Dewaere dans Crime dans le Lubéron dès 21h. En amont de cette diffusion, la comédienne de 38 ans a accepté de répondre aux questions de nos confrères de Télé 7 jours et a évoqué brièvement sa famille...

En effet, après avoir expliqué qu'elle avait refusé de participer à Danse avec les stars sur TF1, la fille du cultissime Patrick Dewaere (disparu en 1982 alors qu'elle n'avait que 2 ans et demi) et d'Elsa Malvina Chalier a reconnu qu'elle travaillait actuellement à l'écriture d'un one-woman-show. "J'écris un spectacle. Je vais faire des mises au point sur le fait qu'il est parfois compliquer d'exercer ce métier lorsque l'on est une femme ronde. Je vais aussi rétablir certaines choses par rapport à ma vie, mes débuts au cinéma, le poids du père comédien. Et même par rapport à ma mère, car certaines personnes croient que je suis la fille de Miou-Miou...", a-t-elle dévoilé.

Egalement interrogée sur son sentiment de légitimité en tant que "fille de", Lola Dewaere a finalement assuré qu'elle ne souffrait plus d'une forme de complexe aujourd'hui. "Je me sens légitime, sans prétention aucune. Ce n'est pas mon propre jugement. Je le vois dans les yeux des autres. De plus en plus de gens avec qui je travaille me rassurent et me disent que je suis à ma place (...) Il est vrai aussi que, parmi mon plus jeune public, beaucoup ne savent pas qui est Patrick Dewaere. Ils m'ont découverte avec le film Mince alors !", a-t-elle expliqué.

