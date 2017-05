Lola et Jean-Marie Bigard : Moment complice avec leurs jumeaux Jules et Bella

Samedi 20 mai, Lola Marois (34 ans) a dévoilé un joli cliché familial sur son compte Instagram de plus en plus suivi.

En effet, trois jours après le 63e anniversaire de son mari Jean-Marie Bigard – événement festif qu'ils ont célébré au Chalet des îles au beau milieu du Bois de Boulogne –, Lola Marois a emmené toute sa petite famille déjeuner à la Rotonde à Paris, ce lieu dont on a beaucoup parlé à l'issue du premier tour de la présidentielle de 2017 lorsqu'Emmanuel Macron y a réuni ses équipes.

Une fois n'est pas coutume, Lola a même dévoilé le visage de ses jumeaux Jules et Bella (4 ans et demi) au cours de ce repas familial dans la brasserie incontournable du 6e arrondissement de Paris. "Family. Bon week-end à tous !", a simplement renseigné la jolie comédienne et romancière.

Bien entendu, les internautes n'ont pas tardé à commenter cette photo personnelle. "Jolie petite famille toute mignonne", "Trop mimi Bella avec ses lunettes... Vous êtes superbe tous les quatre !", "Ils ont grandi super vite dis donc !", "Tu es de plus en plus belle Lola", pouvait-on lire dès les premières réactions.