Lola Marois-Bigard : Très sexy et prête à faire face à la crise avec Jean-Marie

Vive la Crise sera dans les salles le 10 mai, peu après l'élection présidentielle... Le film nous fait suivre l'histoire d'Étienne, cadre de la climatisation nationale, qui se fait licencier et n'osant affronter cette réalité, erre de bar en bar. Il rencontre alors Montaigne, agrégé de philo, qui mène une vie de bohème assumée. Étienne devient alors La Boétie et ils ne se quittent plus. Une troupe de marginaux truculents et attachants va se regrouper autour d'eux. S'appuyant sur l'article 1587 du Code civil, ils déclenchent un joyeux foutoir et retrouvent le plaisir du bien-vivre ensemble.

Lors de l'avant-première du mois de janvier, tous les acteurs étaient au rendez-vous, on pouvait ainsi savourer la bonne humeur de l'irrésistible légende du cinéma franco-italien Venantino Venantini ! La soeur de Lola Marois, Lou, avait fait le déplacement pour applaudir sa soeur chérie.