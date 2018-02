Lola Marois et Jean-Marie Bigard : Leur fils Jules, future star ? Il est prêt !

Heureux parents de jumeaux, Bella et Jules, Lola Marois et son époux Jean-Marie Bigard ne partagent que rarement des moments de leur intimité avec eux. Mais mardi 13 février, la comédienne a toutefois publié une tendre vidéo sur Instagram.

On y voit Jules, qui a fêté ses 5 ans avec sa soeur il y a peu, révéler ce qu'ils souhaite faire plus tard dans la vie. Et la relève est assurée chez les Bigard puisque le garçonnet annonce, sûr de lui : "Je veux être acteur, comme papa et maman parce que je veux qu'on me regarde à la télé. (...) Tout le monde, même ceux qui sont dans ma classe !"

"Mais après, tu vas être une star, tout le monde voudra faire des photos avec toi !", a alors lancé celle qui joue dans dans Plus belle la vie. Ce à quoi son fils, toujours très sûr de son choix, lui répond : "Je veux faire ça."

La courte séquence se termine ensuite par une blague du fils à sa mère, preuve que l'adorable Jules tient bien de son papa !