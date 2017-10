Lola Marois face à Sylvie Ortega Munos, veuve de Ludovic Chancel, en forme...

Lundi 16 octobre, le restaurant Fidèle dans le 6e arrondissement de Paris, accueillait un cocktail de bienfaisance dédié "A Claudine" dans le cadre de l'opération Octobre rose, en faveur de la recherche et de la lutte contre le cancer du sein. Plusieurs VIP étaient présents.

On a pu voir le comédien et humoriste Jean-Marie Bigard, accompagné de sa femme la comédienne Lola Marois (que l'on retrouve dans Plus belle la vie et a récemment sorti le livre Bad Girl), la chanteuse Louisy Joseph, Valérie Mairesse, Anthony Delon, Jérôme Anthony ou encore la présentatrice Anaïs Baydemir, le compositeur Philippe Kelly, l'artiste Anne Mondy (créatrice du concept Paperton et qui a créé un buste en unique exemplaire, le Buste Octobre rose), l'acteur Anthony Dupray, l'actrice Elisa Bachir Bey, Alexandra Kazan, Séverine Ferrer, l'acteur Alexandre Thibault, Shirley Bousquet (membre d'honneur du programme Souffle de Violette), Jeanne Savary, Saïda Jawad, l'acteur Eebra Tooré, Rost Adom, Lison Di Martino la Miss Ile de France 2017...

Il fallait aussi compter sur la présence de Sylvie Ortega Munos, la veuve de Ludovic Chancel, très détendue au moment de passer sur le photocall. La jeune femme était accompagné d'un mystérieux compagnon pour la soirée.

Cette année, sous l'impulsion d'Esther, fondatrice de l'agence Tess'Art Communication, qui s'engage depuis quatre ans (dont Claudine était la maman), les profits ont été reversés au programme Souffle de Violette, du Fonds de dotation EREEL. Le programme permet d'apporter un soutien concret tout au long de l'année aux femmes touchées par le cancer, jusqu'à trois ans après la maladie, en dehors du milieu hospitalier. EREEL leur offre chaque mois et gratuitement des soins en podologie, cours d'auto-maquillage, soins en esthétique, aide au retour à l'emploi, équipement informatique, cours de théâtre, équipement d'une perruque, accompagnement juridique, coaching de vie, aide financière ponctuelle, cours de cuisine alimentation santé, activités extérieures, accompagnement des aidants et accompagnement fin de vie.

À noter que le restaurant Fidèle expose pendant le mois quelques oeuvres de Cécile Messir, laquelle a créé un collectif de soutien aux personnes atteintes d'un cancer du sein. Ces tableaux ont été réalisés avec 700 femmes qui ont participé à ce projet en offrant au collectif la photo de leur sein et de cette solidarité sont nées des oeuvres artistiques (37 sont encore disponibles à ce jour).

Thomas Montet