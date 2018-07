Lola Marois : Les coulisses de la demande en mariage de Jean-Marie Bigard

L'amour comme au premier jour. En 2007, alors qu'elle n'a pas le moral, Lola Marois va voir le one-man show de Jean-Marie Bigard Mon psy va mieux en compagnie d'une copine. La belle blonde de 35 ans accroche immédiatement avec son humour et rit du début à la fin comme elle l'explique à nos confrères de Paris Match. Une fois le spectacle terminé, les jeunes femmes ont la chance de se rendre dans la loge de l'humoriste de 64 ans et passe un bon moment.

L'actrice de Plus belle la vie (France 3) avoue à Jean-Marie Bigard qu'elle souhaite devenir actrice, une occasion de plus pour les tourtereaux de se rapprocher. Ce dernier prend son numéro et, une semaine plus tard, il lui propose un rendez-vous à un dîner mondain afin de lui présenter du monde. Par la suite, ils ne se quittent pas ! Tous deux deviennent très vite amants pour le meilleur, et parfois pour le pire.

En 2010, à la suite d'une dispute, Jean-Marie Bigard décide de rompre avec elle. Malgré le choc et la tristesse, la maman de Jules et Bella (5 ans) ne souhaite pas tenter de recoller les morceaux, par fierté. Elle attend donc qu'il la recontacte. Et c'est ce qu'il fait, heureusement. Lola Marois le met toutefois en garde : pour la reconquérir, il doit sortir le grand jeu.

Jean-Marie Bigard ne fait donc pas les choses à moitié. Il loue un orchestre afin qu'il joue en bas de chez elle au moment où il vient la chercher, puis l'emmène à bord d'une limousine rose dans un restaurant gastronomique. Au moment du dessert, Lola Marois découvre une bague dans son gâteau. "J'ai les larmes aux yeux, lui me regarde fiévreusement et me demande : 'Est-ce que tu veux m'épouser ?' Je ne réponds pas tout de suite, je laisse passer du temps, enfin je lui dis : 'T'as gagné !' Et je l'embrasse. Tout le restaurant applaudit, nos voisins de table nous étreignent. Un vrai conte de fées", confie l'interprète d'Ariane.

Après leur mariage célébré le 27 mai 2011, à la mairie du 7e arrondissement de Paris, ils vécurent heureux et eurent deux enfants.