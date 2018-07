Lola Marois, maman canon en bikini rose : La star complice avec ses jumeaux

Lola Marois profite comme il se doit des températures très clémentes qui frappent actuellement la France.

De passage par la plage des Pirates du Touquet samedi 30 juin 2018, la comédienne et chanteuse de 35 ans a pris la pose en bikini rose pour le plus grand bonheur de ses nombreux admirateurs sur les réseaux sociaux. Pleine d'humour, la compagne de l'humoriste Jean-Marie Bigard que l'on peut admirer dans Plus belle la vie sur France 3 a indiqué en légende de sa photo sexy : "Je pourrais mytho et dire que je suis à Miami... Mais je suis au Touquet frérot dont faut me regarder moi, pas la mer ! #jamaissansunpetittraitdhumour."

Évidemment, les courbes enchanteresses de la maman des jumeaux Jules et Bella ont ravi les internautes. "J'aimerais avoir ton corps de rêve !!! Trop belle", "Wow ! Ben dis donc, je ne peux rien dire d'autre que wow, ça résume la photo", "Quel corps de fou", "Une bombe, j'aimerais bien avoir ce corps punaise", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Sur un second cliché publié encore immortalisé en bord de mer au Touquet, la jolie Lola a cette fois pris la pose avec ses deux petits anges de 5 ans. Souriants, Jules et Bella ne cachaient pas leur bonheur de partager cette après-midi d'été avec leur célèbre maman. Quel très joli trio !