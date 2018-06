Lola Marois maman gaga : Sa déclaration d'amour adorable à Jules et Bella !

Lola Marois est une femme et une mère de famille comblée ! Mariée à l'humoriste Jean-Marie Bigard, la comédienne de 35 ans nage en plein bonheur. Elle est aussi sur un petit nuage depuis la naissance de ses jumeaux, Jules et Bella, en novembre 2012. Mercredi 13 juin 2018, la belle blonde a d'ailleurs fait une magnifique déclaration à ses enfants sur les réseaux sociaux.

C'est sur son compte Instagram que Lola Marois a publié une ancienne photo de Jules et Bella alors qu'ils étaient encore bébés. Sur celle-ci, les deux jumeaux aujourd'hui âgés de 5 ans et demi s'échangeaient un petit bisou. L'image absolument adorable était suivie d'un message d'amour. "Ça passe si vite... et je vous aime tant mes vies... Rien d'autre ne compte. VOUS", a écrit l'actrice de 35 ans.

Lola Marois est également épanouie dans sa carrière d'actrice. Le 3 juin 2018, elle annonçait son grand retour dans Plus belle la vie (France 3) en juillet prochain, dans laquelle elle reprendra le rôle d'Ariane Hersant. De quoi ravir tous ses fans !