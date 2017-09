Lola Marois : Ses jumeaux trop mignons, Jules est le sosie de Jean-Marie Bigard

Lorsqu'elle ne poste pas des clichés sexy ou qu'elle ne fait pas la promotion de ses nouvelles apparitions à la télévision (elle interprète depuis le mois de juin le rôle d'Ariane dans Plus belle la vie), Lola Marois-Bigard se plaît à divulguer des clichés adorables de ses deux merveilles : Jules et Bella.

Aujourd'hui âgés de 4 ans, les jumeaux du couple Bigard ont fait cette semaine leur rentrée en classe de maternelle. Très émue de ce cap, l'épouse de Jean-Marie s'est donc emparée de son compte Instagram pour publier, lundi 4 septembre, une première photo du binôme aux abords de l'école.

Sur le cliché en question, Bella et Jules, joueurs et grimaçants, sont vus en train de prendre la pose devant l'objectif de leur mère. Trop craquante avec ses lunettes, la fillette fait le signe de la victoire avec les doigts, tandis que son frère tend le pouce et l'index.