Lola Marois sexy au bord de la mer : Elle charme les internautes

Toujours très active sur les réseaux sociaux, Lola Marois ne manque jamais une occasion de partager son quotidien. Ce dimanche 5 août 2018, la femme de Jean-Marie Bigard depuis 2011 a donc à nouveau fait plaisir à ses abonnés en dévoilant une photo d'elle à la plage, lors de ses vacances à Cannes.

C'est sur Twitter et Instagram, que la belle s'est affichée. Pour l'occasion, pas de bikini mais toujours aussi sexy, Lola Marois sait comment faire une apparition remarquée sans en faire des tonnes. Avec son body noir, son mini short rose et sa coiffure enfantine, la comédienne de Plus belle la vie a fait fondre ses abonnés malgré que ce ne soit pas "la photo de l'été" comme elle l'indique en légende toujours avec l'humour qu'on lui connaît.

Rapidement, les commentaires se sont multipliés pour complimenter la maman de jumeaux Bella et Jules (6 ans), nés de ses amours avec l'humoriste. "Bombe atomique", "T'es canon", "La meilleure et la plus belle", "Tu es ravissante", "Ce petit popotin de rêve !", "C'est Jean Marie qui a touché le petit lot"...

Il y a quelques jours, Lola (35 ans) et Jean-Marie Bigard (64 ans) faisaient d'ailleurs le buzz après avoir diffusé le clip d'une ballade romantique intitulée I'm in love. Vraisemblablement, le couple a dédié cette vidéo à leur amour en donnant un peu de leur voix, de quoi faire sensation.