Lola Marois, son violent tweet envers Karine Le marchand : "Elle m'a méprisée"

"Je serai plus Lola si je disais pas ce que je pense. Je hais, j'exècre, je vomis Karine Le Marchand. Elle est hautaine, condescendante, snobe et n'éprouve aucune amitié pour les gens qu'elle interviewe... juste de la pitié, du dégoût et de la condescendance ! Fait ! Ouf !!!", a déclaré Lola Marois mardi 20 mars, sans révéler les raisons de ce violent coup de gueule. C'est à présent chose faite. Elle s'est confiée à nos confrères du site Public.

"Flattée" de voir que sa parole "ne passe pas inaperçue", la compagne de Jean-Marie Bigard estime ne pas avoir été grossière. Mais ce qui intéresse surtout le public, c'est de connaître la cause de sa colère. Elle révèle : "Il y a quelques mois, c'était mon anniversaire, et elle est venue parce qu'elle était avec un ami à moi. Elle a eu une attitude très arrogante, très insolente, elle m'a regardée de haut comme si j'étais une petite fille, comme si on ne jouait pas dans la même cour. Elle est venue à MA fête sans même me dire bonsoir, elle m'a complètement dénigrée, elle est partie au bout d'un quart d'heure, et mon ami avec elle, donc j'ai une dent contre elle."

Cette soirée qui date de plusieurs mois n'a donc toujours pas été digérée. Et pour cause, la maman de jumeaux s'est sentie "méprisée comme si elle était une gamine, comme si elle n'était pas de son rang". Et Lola Marois conclut : "Elle m'a regardé comme si elle allait me vomir dessus."

Tout est clair à présent ! Reste toutefois à comprendre pourquoi elle a attendu si longtemps pour exprimer sa rancune.