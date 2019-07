Lola Marois topless à la piscine : sa photo ensoleillée

Les vacances ont déjà commencé pour Lola Marois. Sur Instagram, l'actrice de Plus belle la vie a dévoilé qu'elle s'était envolée pour l'Espagne, avec ses jumeaux Jules et Bella (nés de son union avec Jean-Marie Bigard, en novembre 2012). Et mercredi 3 juillet 2019, elle a fait grimper la température sur le réseau social de partage de photos et de vidéos.

La belle blonde de 36 ans a posté une photo d'elle au bord de la piscine. Pour l'occasion, Lola Marois a fait tomber le haut puisqu'elle a posé simplement vêtue de son bas de maillot de bain. Afin de ne pas trop en dévoiler, l'interprète d'Ariane dans la célèbre série de France 3 a pris soin de mettre ses mains devant sa poitrine. Et elle a affiché son plus beau regard de braise, de quoi ravir ses admirateurs.

En légende de cette publication, elle a simplement opté pour un émoji représentant un soleil.