Lola Marois topless : Supportrice sexy des Bleus !

Tout comme les millions de Français qui vibraient dans l'attente de la finale de la Coupe du monde, Lola Marois est une fervente supportrice des Bleus. La femme de Jean-Marie Bigard a tenu à soutenir l'équipe de Didier Deschamps à sa manière et ce n'est pas passé inaperçu.

C'est le 14 juillet 2018, lors de la Fête nationale, que Lola Marois a apporté son grand soutien aux Bleus sur son compte Instagram. Sensuelle, la belle blonde a posé topless avec le drapeau de la France vêtue d'un mini-short en jean. "Un week-end très Français. Ps: si vous zoomez la deuxième photo il y a un fort problème de brillance nasale #allezlesbleus", a-t-elle écrit en légende de sa série de photos.

Plus sexy que jamais, Lola Marois a fait monter la température en un clin d'oeil. Ses photos ont fait sensation et les internautes n'ont pas manqué d'adresser de jolis messages à l'actrice de Plus belle la vie (France 3). "Toujours aussi magnifique ! Tu ferais une très jolie Marianne sexy à souhait", pouvait-on lire dans les commentaires.