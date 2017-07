Lollapalooza : Bienvenue à Lolla Paris !

Inutile de savoir l'épeler en intégralité sans accroc pour pouvoir en profiter pleinement : le fameux festival Lollapalooza débarque à Paris pour une grande première et deux jours riches d'une programmation hors norme concoctée par Live Nation, ces samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017.

L'an dernier, l'inoxydable et troublant Perry Farrell, avec le charismatique Dave Navarro et leur groupe mythique Jane's Addiction, régalait sur l'hippodrome de Longchamp les metalophiles de la première édition française du Download Festival (un autre poids lourd de l'agenda musical sous étendard Live Nation). C'est à lui qu'on doit la création du Lolla, ce festival itinérant qui, depuis 1991, a vu du pays - bien des pays, plus exactement - et investit à son tour Longchamp.

Après Buenos Aires, Santiago du Chili et Sao Paulo, et avant de retrouver Berlin et Chicago, le Lollapalooza ajoute enfin la France à son carnet de vol, avec de solides ambitions, dont celle de "placer Paris sur la carte du monde des festivals", selon Angelo Gopee, directeur général de Live Nation France. Des têtes d'affiche telles que les Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Lana Del Rey, Pixies, The Roots, Imagine Dragons, Liam Gallagher, mais aussi des marques aussi en vogue que London Grammar, Editors, The Hives, Alt-J, Crystal Fighters, Charlie XCX et DJ Snake, et une offre française rassemblant Martin Solveig, IAM et La Femme devraient largement contribuer à atteindre cet objectif. Lolla Paris ambitionne d'accueillir 120 000 festivaliers au total et se félicite de l'intérêt massif d'un public international pour l'événement parisien.

Par aillerus, Lolla ne serait pas Lolla sans une atmosphère particulière et les festivaliers pourront profiter d'une véritable ville événementielle, avec notamment une offre de restauration incluant des stands placés sous la houlette de l'ancien vainqueur de Top CHef Jean Imbert, un espace dédié au développement durable (Lolla Planète) et un village pour les enfants (Kidzapalooza).

Programme et infos sur le site Lollaparis.com.