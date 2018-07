Lollapalooza Paris 2018 : Dua Lipa envoûte, Nekfeu humilié par The Killers

Lollapalooza Paris, journée 2. Dimanche 22 juillet 2018, tout a commencé avec la voix rauque et incroyable du jeune Anglais Tom Walker, avant de se poursuivre avec sa compatriote Jess Glynne. Sur la troisième scène du festival dressé sur l'hippodrome de Longchamp, les programmateurs ont joué la carte nostalgie avec les BB Brunes. L'occasion de constater que le groupe d'Adrien Gallo n'a pas pris une ride.

Puis l'ambiance est montée crescendo, notamment grâce à French Montana (l'ex de Khloé Kardashian) et la très attendue Dua Lipa, dont le charme et des tubes en rafale n'ont pas laissé insensible le public parisien, venu en nombre pour applaudir celle qui cartonner sur les ondes avec One Kiss aux côtés de Calvin Harris.

L'autre grand moment de la journée aura été le clash entre Nekfeu et The Killers. Après le récital de Noel Gallagher, l'electro-pop sexy de Years & Years et la voix tonitruante de Rag'N'Bone Man, nous avions rendez-vous avec le rappeur français. Venu avec ses potes de l'Entourage, Doums (le chéri d'Adèle Exarchopoulos et le père de son enfant) en tête de liste, Nekfeu a revisité sa carrière, sans susciter la totale adhésion du public. Contraint à entrer sur scène en retard, The Killers – qui prenait le relais sur la scène d'à côté, à 100 m à peine – n'a pas attendu la fin de Nekfeu, démarrant son concert par un salvateur Mr Brightside couvrant les beats et le rap du jeune Français, devant une foule en délire. Humilié sur le moment, Nekfeu a été taclé après coup...