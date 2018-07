Lollapalooza Paris 2018 : Les 5 artistes qu'il ne faudra pas rater !

Après une première édition emmenée par The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, DJ Snake ou encore Imagine Dragons et Lana Del Rey, le Lollapalooza Paris fait son retour à Longchamp les 21 et 22 juillet 2018. Purepeople y sera et pour l'occasion, devant l'exceptionnelle affiche proposée par le festival, nous mettons en lumière 5 artistes à ne pas rater.

Travis Scott

Côté ville, Travis Scott est le chéri de Kylie Jenner, la demi-soeur de Kim Kardashian et l'une des femmes les plus riches au monde. Côté scène, Travis Scott est l'un des rappeurs les plus talentueux de sa génération. L'artiste américain de 26 ans est une véritable bête de scène dont les shows, toujours endiablés et spectaculaires, font l'unanimité. Pas étonnant qu'il soit l'un des protégés de Kanye West et une tête d'affiche incontournable après trois albums seulement !

Sur scène (Main Stage 2) le 21/07 à 20h30

Dua Lipa

La jeune chanteuse britannique est devenue en quelques mois une véritable star. Alors que son duo avec Calvin Harris (One Kiss) tourne sur toutes les ondes et s'est imposé comme LE tube de cet été, Dua Lipa est programmée dans tous les gros festivals du monde. Fille d'un rockeur kosovar qui a fui la guerre dans les années 90, la belle brunette de 22 ans est en passe de devenir une véritable icône outre-Manche. Et pour nous Français, elle vient de faire un duo avec Maître Gims sur IDGAF.

Sur scène (Main Stage 2) le 22/07 à 16h30