Lollapalooza Paris: Lana Del Rey sensuelle, les Red Hot en briscards impeccables

Après une première journée ponctuée par la prestation aérienne de The Weeknd, le Lollapalooza Paris refermait ses portes avec une deuxième journée jalonnée de rendez-vous ô combien attendus.

Devant quelque 50 000 personnes, les Red Hot Chili Peppers ont conclu avec une maestria certaine deux jours de jolies festivités. Quel meilleur finish que le groupe de rock californien, fidèle participant dans l'histoire du mythique festival américain, pour un premier Lolla Paris réussi, malgré les critiques de détracteurs et les inquiétudes de certains observateurs ? Sous la pluie, les vieux briscards (35 ans d'existence l'an prochain), que l'on dit moins impressionnants que jadis, ont tout de même assuré le show à grands renforts de hits fédérateurs condensés en à peine 1h45 de spectacle.

Un peu plus tôt, bon nombre de festivaliers n'avaient d'yeux que pour Lana Del Rey. L'auteure-compositrice-interprète new-yorkaise avait attiré de très nombreux fans sur la Main Stage 2. La diva, venue présenter quelques titres de son quatrième opus Lust For Life, a joué toutes ses créations devenues des classiques (Video Games, Blue Jeans, Summertime Sadness...), partageant avec son public des instants privilégiés. Sensuelle et vampirique à souhait, l'envoûtante star a été jusqu'à signer des autographes, prendre des photos et embrasser des fans ivres de bonheur au premier rang.

En warm-up du jour, Charli XCX faisait danser les festivaliers après l'ouverture rock de Don Broco. L'interprète de Break The Rules, auto-tunée à n'en plus finir, a offert sa pop girly et survitaminée, tout en contraste par exemple avec Seasick Steve, bluesman autodidacte âgé de 75 ans, ou le rap collector d'IAM. Walk Off The Earth et sa chanteuse enceinte Sarah Blackwood ont également ambiancé le public, à l'instar de Tom Odell, Editors ou encore le très attendu Liam Gallagher. Côté électro, les amoureux du genre ont pu se déchaîner sur la Perry's Stage avec Marshmello, Don Diablo, Henri PFR, Alan Walker ou encore DJ Snake, qui a clôturé à grands renforts de flammes, confettis et tubes.