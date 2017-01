Look de la semaine : Kendall Jenner et Kim Kardashian, stylées en 2017

Après de petites vacances méritées, la fashion police de Purepeople fait sa rentrée ! Elle a passé la semaine à scruter les tenues des stars, et soumet à ses lecteurs - ainsi qu'aux résidents de la planète Mode - son rapport hebdomadaire consacrant les plus stylées. Kendall Jenner, Kim Kardashian et Bella Hadid commencent l'année 2017 avec style...

C'est donc Kendall qui ouvre le bal ! Le top model de 21 ans a été photographiée en début de semaine à Los Angeles, habillée d'un manteau shearling Acne, un jean RE/DONE et des chaussures transparentes EGO. Mademoiselle Jenner était également de sortie le 28 décembre, et portait cette fois un pull beige, un jean Levi's et des bottines noires.

Comme sa petite soeur Kendall, Kim Kardashian a profité des fêtes pour briller ! La superstar de 36 ans s'est prêtée au jeu des photos souvenirs lors du réveillon de Noël de sa grande famille. Elle pose sur celle publiée par son mari Kanye West, habillée d'une robe dorée Rodarte.

Cet hiver, doudounes et joggings s'imposent dans les dressings ! Bella Hadid a cédé face au confort du pantalon de sport le mercredi 3 janvier, à Los Angeles. Toute de rouge vêtue à l'exception d'une brassière blanche, de baskets Nike et d'un sac à dos Louis Vuitton, le mannequin de 20 ans a attiré les flashs des photographes et l'attention des passants.

Le 27 décembre, Chrissy Teigen a été vue à Miami en compagnie de son mari, le chanteur John Legend, et de leur fille Luna. Le mannequin de 31 ans portait une veste rayée Zimmermann, un sac Hermès, un jean et des bottines noirs.

Jeudi 5 janvier, Michelle Williams a été aperçue à New York. Lunettes de soleil sur le nez, écharpe tartan autour du coup et baskets Vans aux pieds, l'actrice de 36 ans et héroïne de la nouvelle campagne publicitaire de Louis Vuitton a associé style et confort, en misant sur les accessoires de sa tenue. Pari gagnant !

Nous concluons ce premier Look de la Semaine de 2017 avec Ruby Rose, récemment surprise en plein shopping de Noël à Los Angeles dans un charmant manteau en fausse fourrure Marc Jacobs.