Look de la semaine : Kim Kardashian seule face aux soeurs Hadid

La planète mode est en ébullition ! Une effervescence provoquée par l'enchaînement des fashion weeks, que Purepeople alimente avec un nouveau Look de la semaine.

Kim Kardashian, les soeurs Hadid et Vanessa Hudgens sont mentionnées dans ce rapport consacré au street style de nos célébrités préférées...

Exit le soleil du Costa Rica, place à la neige new-yorkaise ! Kim Kardashian et ses deux enfants North et Saint West ont posé leurs valises dans la Grosse Pomme. La maman superstar de 36 ans y a été photographiée mardi, toute de YEEZY vêtue. Même loin des yeux, Kanye West reste près du coeur... et du dressing.

Gigi Hadid aussi est à New York, où elle a profité de ce séjour pour passer du temps avec sa petite soeur Bella et leur maman Yolanda. Les trois drôles de dames ont participé dimanche à une manifestation contre le "Muslim Ban" du nouveau président Donald Trump. L'ambiance était plus détendue vendredi dernier, Gigi en a profité pour sortir habillée d'un manteau Zimmermann, d'un jean Sandro et de mules Nicolas Kirkwood.

Comme sa grande soeur, Bella Hadid est à New York pour travailler ! La jolie brune de 19 ans a assisté ce jeudi 1er février à la soirée de publication de la nouvelle campagne publicitaire de DKNY. Entièrement habillée par la marque américaine, Bella a porté avec style son titre d'égérie.

Lundi 30 janvier, Vanessa Hudgens était invitée sur le plateau de l'émission TODAY, étape de son marathon promo pour la série Powerless (diffusée sur NBC, dont elle est l'héroïne). Invitation naturellement acceptée par l'actrice et chanteuse de 28 ans, habillée d'un manteau en fausse fourrure Pam&Gela, d'un pull blanc et d'une jupe By Johnny et de sandales Schutz. All white everything!

Jeudi 1er février, Miranda Kerr a fêté à Los Angeles la sortie de sa collection de jeans conçus en collaboration avec la marque Mother. Le top model australien de 33 ans portait justement un haut et un jean Mother, accessoirisé d'une ceinture Gucci.

Dimanche 29 janvier, Hailey Baldwin a été vue à NYC, se rendant chez son amie Gigi Hadid. Le mannequin de 20 ans portait une parka Faith Connexion, un pull et un pantalon LPA x REVOLVE et des chaussures YEEZY.

Camila Cabello lance sa carrière en solo ! La chanteuse de 19 ans et ex-membre du groupe Fifth Harmony est en pleine promotion de "son" premier single, intitulé Bad Things (chanson de Machine Gun Kelly, feat. Camila Cabello). Camila s'est rendue mardi à la station BBC Radio 1, vêtue d'un manteau bleu Vince, d'un pull à col roulé A.L.C. et d'un pantalon Off-White™.

Nous concluons le Look de la semaine avec la fille de Lionel Richie, Sofia, également habillée d'un pantalon Off-White™ porté avec un pull Supreme.

