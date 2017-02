Lorànt Deutsch : Cette carrière surprenante qu'il voulait faire en Hongrie...

Alors qu'il revient au théâtre Montparnasse avec la pièce Bankable, Lorànt Deutsch a évoqué auprès du magazine Paris capitale son parcours avant de monter sur les planches. Le comédien de 41 ans a notamment voulu se lancer dans une carrière surprenante en Hongrie...

Petit, Lorànt Deutsch a grandi à la campagne "entre un père plombier et une mère femme au foyer", dit-il. Il relate avoir été un élève moyen, discret et heureux et passionné par le football. L'acteur, que l'on avait pu voir au cinéma dans le film sur la thématique du ballon rond Trois zéros (2002), a même fait deux années de sports-études à Nantes mais il s'est finalement fait recaler. "J'en veux à mon physique..." dit-il. Après des "problèmes familiaux", il se retrouve à vivre auprès de ses grands-parents en banlieue parisienne, à Bobigny, "où l'ambiance est nettement plus dure qu'à la campagne". Pas très populaire auprès de ses nouveaux camarades de classe, il trouvera cependant une nouvelle passion qui fera de lui un homme riche des années plus tard : Paris. En effet, il passe son temps libre avec son grand-père à découvrir la capitale.

Au lycée, il rencontre Cyril Renouvin, issu d'une famille d'érudits et, à ses côtés, il découvre les auteurs, les philosophes... "Grâce à lui, j'ai mené de front une licence de philo et une autre en langues orientales où j'avais choisi le hongrois. Entre 20 et 22 ans, je souhaitais m'établir en Hongrie où mon père est né", raconte-t-il. Lorànt Deutsch avait même une idée bien précise de la carrière qu'il voulait mener... "Je rêvais de devenir enquêteur, de résoudre des énigmes, de travailler en Hongrie sur les vols de voitures qui étaient très courants là-bas. Je passe donc le concours de lieutenant de police où je suis recalé... à cause de la philo où j'obtiens seulement un 8", se souvient-il.

Finalement, ce sera donc la comédie, au cinéma, au théâtre et à la télévision.

