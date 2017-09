Lorànt Deutsch : Fidèle et présent pour sa chérie Marie-Julie Baup

Ils se sont rencontrés il y a plus de quinze ans, se sont donné la réplique à maintes reprises et ont aussi fondé une famille. Lorànt Deutsch et Marie-Julie Baup sont presque inséparables. Mais c'est bien en solo que la jeune femme de 38 ans a vécu sa nouvelle aventure en participant au film Les Grands Esprits dont l'avant-première se tenait, mardi 5 septembre, à l'UGC Cité des Halles à Paris. Elle n'en a pas moins pu compter sur la présence de son amoureux Lorànt pour poser à ses côtés sur le tapis rouge.

Réalisation d'Olivier Ayache-Vidal, Les Grands Esprits raconte l'histoire d'un professeur agrégé de lettres au prestigieux lycée Henri-IV, à Paris, qui se trouve forcé d'accepter une mutation d'un an dans un collège de banlieue classé REP +. "Il redoute le pire. À juste titre", annonce le synopsis officiel de ce premier film porté par Denis Podalydès. À ses côtés, Marie-Julie Baup, bien sûr, mais aussi Léa Drucker et Zineb Triki (toutes les deux par ailleurs excellentes dans la série Le Bureau des légendes) mais aussi le jeune Abdoulaye Diallo, présent hier soir et dont il s'agit du premier film.

Côte à côte et bras dessus, bras dessous, Lorànt Deutsch et Marie-Julie Baup ont pris la pose pour les photographes. Le joli couple vit une grande histoire qui a débuté par leur rencontre sur les planches en 2005. En février dernier, Deutsch racontait dans Paris capitale à ce propos : "Nous avons joué Amadeus deux ans ensemble, puis encore deux autres années une pièce d'Oscar Wilde en étant juste de très bons copains. C'est lorsque la seconde pièce s'est arrêtée que j'ai compris qu'elle me manquait. Nous nous sommes connus avant de nous désirer. Aujourd'hui, nous sommes mariés et parents de trois jeunes enfants !" Le couple s'est en effet marié 3 octobre 2009 à Loix sur l'île de Ré et a trois petits : Sissi (6 ans) et Colette (5 ans) et Laslo (3 ans).

Depuis ces deux premières pièces, Lorànt Deutsch et Marie-Julie Baup ont partagé bien d'autres projets ensemble comme Le Songe d'une nuit d'été (2013) et Irma la Douce (2015), sur les planches, ou encore le téléfilm historique Le Roi, L'Écureuil et la Couleuvre, en 2011 pour France 3.