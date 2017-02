Lorànt Deutsch : Ses mots touchants sur sa femme Marie-Julie Baup...

Alors qu'il revient au théâtre Montparnasse avec la pièce Bankable, Lorànt Deutsch a évoqué auprès du magazine Paris capitale, à quel point il doit tout aux planches puisque c'est grâce à elles qu'il a rencontré sa femme...

A 41 ans, Lorànt Deutsch connaît bien le monde du théâtre puisqu'il y a fait ses premiers pas au début des années 2000. Alors qu'il se lance dans une interprétation de Mozart avec la pièce Amadeus, il fait une rencontre qui changera sa vie à tout jamais : celle de sa partenaire Marie-Julie Baup, qui deviendra sa femme. "Nous avons joué Amadeus deux ans ensemble, puis encore deux autres années une pièce d'Oscar Wilde en étant juste de très bons copains. C'est lorsque la seconde pièce s'est arrêtée que j'ai compris qu'elle me manquait. Nous nous sommes connus avant de nous désirer. Aujourd'hui, nous sommes mariés et parents de trois jeunes enfants !", dit-il.

En effet, Lorànt Deutsch et Marie-Julie Baup, que l'on a pu retrouver à nouveau ensemble dans la pièce Irma la douce, se sont mariés en 2009. Ils sont les parents de Sissi (7 ans), Colette (5 ans) et Laslo (3 ans). Cet amoureux de Paris explique avoir dû procéder à quelques ajustements après avoir fondé sa famille. "A la naissance de notre premier enfant, nous avons cherché un quartier plat avec de larges trottoirs pour faciliter le passage des poussettes. Exit Chaillot, Montparnasse et Montmartre où nous habitions jusque-là. Nous sommes désormais installés dans le 17e, pas très loin du parc Monceau. Nous apprécions beaucoup ce quartier", a-t-il confié.

L'interview de Lorànt Deutsch est à lire dans Paris capitale, en kiosques le 9 février 2017.

Thomas Montet