Lorde : Coincée dans le métro avec un simple sachet de "marchandise précieuse"

Se retrouver bloqué dans le métro plusieurs heures peut s'avérer être une expérience traumatisante pour certains... Pas de chance pour la chanteuse Lorde, elle est restée coincée sur la ligne F du métro new-yorkais durant plus de quatre heures !

Invitée sur le plateau du Late Night de Seth Meyers le 18 juillet dernier, l'interprète du tube Royals a évoqué son calvaire dans les moindres détails : "Je suis restée coincée sur la ligne F pendant près de quatre heures... Assise sur le sol pendant quatre heures ! La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'était que j'avais un petit sachet d'avoine dans mon sac et je me suis dit 'si quelqu'un le découvre, ça va être une marchandise précieuse.' Comme dans la série Lost."

En dépit de cette expérience cauchemardesque, celle qui a remporté un Grammy aime et aimera toujours le métro : "J'adore le métro... Ça m'aide à fréquenter des gens, à être entourée de gens. Lorsque je travaille en studio, je suis totalement isolée et je ne sors quasiment pas (...) Je me réintroduis dans la société."

De retour sur les scènes françaises

Après plusieurs années sans sa présence en France, la chanteuse aura l'immense plaisir d'interpréter les morceaux de son nouvel album intitulé Melodrama, sorti en juin 2017, en plus de son tube planétaire Magnets. Ce sera le 5 octobre au Zénith de Paris, puis le 8 octobre au Transbordeur à Lyon et en partenariat avec NRJ que la jeune femme se produira...